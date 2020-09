Als Familie Seidel aus dem Vogtlandkreis in diesem Sommer in den Urlaub gefahren ist, war der große Familienwagen bis zum Rand vollgepackt. Denn neben den Eltern müssen auch vier Kinder darin Platz haben. Die beiden jüngsten, Cecilia und Damian, sind erst seit 2015 Teil der Familie. Das Jugendamt im Vogtlandkreis hat die damals ein und zwei Jahre alten Kinder der Familie anvertraut. Sie waren zuvor wegen Drogen und Gewalt in der leiblichen Familie in Obhut genommen und getrennt untergebracht worden.