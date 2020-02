Sozialer Absturz: Kinder der Wende

Tobias aus Eisenach hat den Mauerfall mit neun Jahren erlebt, mit 16 Jahren hat er angefangen, Marihuana zu rauchen. "Und dann halt eins nach dem anderen", sagt der heute 40 Jährige. "Und halt beim Wachmacherzeug hängengeblieben, leider Gottes." Damit meint er Crystal Meth – auch er hat keinen Beruf gelernt. Denn eine Ausbildung zu finden, das war auch ein großes Problem. In den ersten Jahren nach der Wende "ist fast komplett die Industrie und fast das komplett das Gewerbe weggebrochen", erklärt Soziologe Lutz. Für Jugendliche habe es so kaum noch Ausbildungsplätze gegeben. "Im Grunde genommen standen die Jugendlichen vor einer Situation, in der sie beruflich gar keine Perspektive hatten."

Ganz genaue Zahlen darüber, wie viele abgestürzte Biografien es in der Generation der Wendekinder gibt, gibt es nicht. Aber eine statistische Auffälligkeit, die das Phänomen beschreibt. Menschen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren – also die, die damals Kinder und Jugendliche waren – haben im Osten heute ein deutlich höheres Armutsrisiko, als im Westen. In Thüringen beträgt es 15,5 Prozent, in Sachsen 16,1 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar 19,4 Prozent. Zum Vergleich: in Bayern sind es lediglich 8,7 Prozent.