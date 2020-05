In den neun größten Städten Mitteldeutschlands sind seit den Corona-Beschränkungen deutlich weniger Kinder aus ihren Familien genommen worden als im Vorjahreszeitraum. Das ergaben Anfragen des MDR-Magazins "exakt" bei den Kommunen. In Dresden gab es beispielsweise 63 % weniger Inobhutnahmen (30 zwischen dem 18.03. und 27.04.2020, 81 im gleichen Zeitraum 2019).

Leipzig hatte die Kapazitäten zur Inobhutnahme erweitert. Bildrechte: colourbox

Einige Städte wie zum Beispiel Leipzig, hatten daher ihre Kapazitäten zur Inobhutnahme ausgeweitet. Diese würden aber nicht genutzt, so Martina Menge-Buhk, vom Referat Kommunikation der Stadt Leipzig. Das hieße aber nicht, dass es weniger Konflikte in den Familien gäbe, sie würden wahrscheinlich nur weniger gemeldet: "Institutionen des Kinderschutzes sind aktuell häufig ohne direkten Zugang zu den Familien. Insbesondere Netzwerkpartner des Regelsystems Schule, Kita und Hort arbeiten aufgrund der Pandemie ausschließlich im Notbetrieb. Mögliche Gefährdungen können im Moment nicht über diese Systeme wahrgenommen und gemeldet werden, betroffene Kinder und Jugendliche finden in den ihnen vertrauten sozialen Bezügen momentan keine persönlichen Ansprechpartner in konflikt- oder gewaltgeprägten Familiensituationen", so Martina Menge-Buhk.