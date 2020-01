Aus für 1- und 2-Cent-Münzen? Kinderhilfswerk fürchtet ohne Kleingeld um Einnahmen

Ein- und Zwei-Cent-Münzen kosten in der Herstellung mehr, als sie wert sind, sie machen das Portemonnaie schwer, und beim Bezahlen an der Kasse dauert es länger. Die EU-Kommission prüft einen Vorstoß, die Mini-Münzen europaweit abzuschaffen. Doch viele sehen das kritisch. So fürchten etwa Hilfsorganisationen um Spendeneinnahmen.