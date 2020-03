Viele schreiben auch zu der Altersgrenze, denn Kinderkrankengeld gibt es nur für Kinder, die jünger sind als 12 Jahre. Stephanie Wilke zum Beispiel schreibt: "Wenn mein Zwölfjähriger so krank ist, dass er die Schule nicht besuchen kann, dann ist er auch zu krank, um allein zu Hause zu bleiben."

Und Henriette Messerschmidt hat uns noch auf einen interessanten Aspekt hingewiesen: Tatsächlich gibt es dieses Kinderkrankengeld nur für gesetzlich Versicherte. Wenn ein Elternteil privat krankenversichert ist, dann gibt es in der Regel kein Kinderkrankengeld. Dann muss man in jedem Fall Urlaub nehmen oder sich unbezahlt freistellen lassen, wenn das Kind krank ist.

Ja, sehr viele. Marlen Höppner zum Beispiel hat uns geschrieben: "In Schweden gibt es 60 Tage Kinderkrankengeld, und das ist perfekt. Die Kinder haben ausreichend Zeit, alles auszukurieren und sind dann kaum krank." Oder Nic Mill – er schreibt: "Ich finde, man sollte Krankentage sammeln können." Er meint es also so, dass man nicht verbrauchte Krankentage mit ins neue Jahr nehmen kann. Und wenn sich das Kind mal ein Bein bricht, könne man auch mal länger bezahlt zu Hause bleiben.