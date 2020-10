Matthias Bethke war 20 Monate alt, als er 1957 an Kinderlähmung erkrankte. Die lebensgefährliche Viruserkrankung breitete sich zu dieser Zeit auch in Deutschland aus und führte zu schwerwiegenden bleibenden Lähmungen und sogar zum Tod. Erst mit der Einführung der Schluckimpfung Anfang der Sechziger Jahre zunächst in der DDR und dann in der Bundesrepublik ging die Krankheit zurück. Doch bei Tausenden, die als Kinder daran erkrankt sind, treten im Alter Spätfolgen auf. Bei diesem sogenannten Post-Polio-Syndrom sterben noch vorhandene Nervenzellen ab, dadurch wird der Bewegungs – und Muskelapparat gelähmt.