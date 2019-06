Wissenschaftler haben eine grundlegende Neuregelung der Fortpflanzungsmedizin in Deutschland gefordert. Gesetzlichen Handlungsbedarf gebe es vor allem bei der Eizellspende, der Embryonenspende und beim Thema Leihmutterschaft, heißt es in den am Dienstag veröffentlichten Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften .

Medizinisch gebotene Kinderwunschbehandlungen mit Erfolgsaussichten sollten nach Einschätzung der Experten komplett von der Versichertengemeinschaft getragen werden. Damit könnten sich vermutlich mehr Paare als bisher behandeln lassen. Bisher hängen Zuschüsse oder Kostenübernahmen durch Krankenkassen von vielen Faktoren ab. So kritisierte etwa die an den Empfehlungen beteiligte Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Unimedizin Göttingen, Claudia Wiesemann, dass der unerfüllte Kinderwunsch bei der Frage der Kostenerstattung wie eine private Lifestyle-Angelegenheit angesehen werde - und nicht "als Ausdruck von Krankheit oder vielleicht sogar von körperlicher Behinderung".

Die Leopoldina und die Akademieunion haben einen Empfehlungskatalog für die Fortpflanzungsmedizin in Deutschland vorgestellt. Bildrechte: dpa

Bisher werden Frauen in deutschen Kinderwunschzentren häufig zwei oder drei Embryonen übertragen. Damit werden jedoch Mehrlingsgeburten wahrscheinlicher. Nach Angaben des Vorstands des Bundesverbands Reproduktionsmedizinischer Zentren, Ulrich Hilland, gibt es derzeit bei 20 Prozent der künstlichen Befruchtungen in Deutschland Zwillinge. Das gehe mit Gesundheitsrisiken für Mutter und Kind einher. In anderen Ländern wählen Ärzte im sogenannten elective Single-Embryo-Transfer aus mehreren Embryonen nur denjenigen mit den größten Entwicklungschancen aus. Die Autoren der Empfehlungen plädieren dafür, dieses Verfahren auch in Deutschland zu erlauben.