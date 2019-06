AfD-Ausschluss bei Kirchentag Kirchenpräsident Anhalt: Mit AfD im Gespräch bleiben

Politiker der AfD dürfen beim Kirchentag, der derzeit in Dortmund stattfindet, nicht auf den Bühnen auftreten. Sie nehmen also nicht an Diskussionen teil. Das hat der evangelische Kirchentag so beschlossen. Bischof Heinrich Bedford-Strohm hat in den vergangenen Tagen wiederholt deutlich gemacht, dass er das richtig findet. Aber sehen das die Vertreter der Kirche in Ostedeutschland auch so?