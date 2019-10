Am Sonntagmorgen hat am Kanzleramt in Berlin das "Klimacamp" eröffnet. Umweltschützer der Gruppe "Extinction Rebellion" wollen dort eine Woche lang unter anderem Workshops und Arbeitsgruppen abhalten. Auf dem Plan stehen Veranstaltungen zu Klimaschutz, Achtsamkeit, zur gewaltfreien Kommunikation und einem nachhaltigen Lebensstil.

Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern

Wie eine Sprecherin am Morgen sagte, übernachteten von Samstag auf Sonntag etwa 1.000 Menschen in den Zelten vor dem Kanzleramt, 1.500 weitere werden am Sonntag erwartet. Insgesamt rechnen die Veranstalter für die gesamte Woche mit mehreren Tausend Aktivisten in Berlin. Die Veranstaltung dauert noch bis zum 13. Oktober.