Klimaschutz schön und gut, "aber was bringt uns das, wenn die Region dann völlig ausgestorben ist", sagt Vanessa Schäfer. Die junge Frau absolviert eine Ausbildung bei der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft (Mibrag). Aus ihrer Sicht solle die Wirtschaft erst die Jobs in der Region retten und danach sehen, dass Klimaschutz betrieben werde. Auch die wenigen anderen größeren Betriebe in der Region, wie etwa Südzucker, könnten kein Ersatz sein, ergänzt Yvonne Lämmchen. Der Handwerkerin, die mit Zulieferbetrieben für die Mibrag zusammenarbeitet, fehlen neue große Betriebe, die neue Arbeitsplätze schaffen.

Allerdings: Der Arbeitsmarkt ist in Zeitz schon seit Anfang der Neunziger Jahre ein Problem. "Wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre das nicht so weit runter gegangen", sagt die Zeitzerin Christa Schmidt. Viele Geschäfte in der Innenstadt sind geschlossen , viele Gebäude verfallen.

"Wir müssen ja an unsere Jugend denken – und die muss vorangehen", sagt Heidi Blumentritt.

Die Rentnerin Heidi Blumentritt fürchtet, nach dem Ende des Kohleabbaus wird es in ihrer Stadt noch trostloser sein. Nur noch rund 25.000 Leute leben in Zeitz - viele davon Senioren. Allerdings ist ihr auch klar: Ein "Weiter so" ist nicht möglich.



Sophia Salzberger hat für all die Bedenken Verständnis. Trotzdem: All das seien keine Argumente gegen den Klimaschutz. Die "Fridays for Future"-Aktivistin sieht sowohl die Politik als auch das Bergbauunternehmen in der Pflicht. "Die Mibrag hat ja auch ein Interesse, weiter zu bestehen, vielleicht unabhängig von der Kohle. Dann wird es vermutlich auch andere Jobs geben." Rentnerin Heidi Blumentritt stimmt der jungen Frau zu: Der Kohleausstieg muss sein. Denn "wir müssen ja an unsere Jugend denken – und die muss vorangehen."