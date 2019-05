Kommentar Doktor Heil und die Grundrente

"Die Grundrente macht die Gesellschaft gerechter", "Die SPD entdeckt ihren Mut" - so betiteln Kommentatoren die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, zur Einführung einer Grundrente für ärmere Rentner.

Das ist grotesk. Deshalb finde ich es gerecht, Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und im Alter mit einer Minirente auskommen sollen, den entwürdigenden Gang zum Sozialamt zu ersparen. Die drei Milliarden Euro pro Jahr sollten es der Gesellschaft wert sein, erst recht, wenn die Finanzierung durch die Abschaffung des unsäglichen Steuerprivilegs für Hoteliers und durch eine Steuer für Kapitalanleger gesichert scheint. Nur: die Grundrente ist ein weiteres trauriges Beispiel dafür, wie die Politik seit Jahrzehnten an einem kranken System herumdoktert. Arbeitsminister Hubertus Heil verlagert die schlimmsten Fälle von Altersarmut lediglich von den Sozialämtern zur Rentenkasse. Für die Mehrheit der Rentner bleibt es bei riesigen Einkommensausfällen im Alter. Da helfen weder Grundrente noch Mütterrente oder die Rente mit 63.

Was ist mit der Masse der "normalen" Arbeitnehmer, deren Lohn zu einer Rente oberhalb der Grundrente führt? Der Krankenschwester, Sekretärin oder dem Maurer nützen es wenig, wenn sie per Definition knapp über der Armutsschwelle liegen. Im Alter mit unter 50 Prozent des früheren Einkommens leben zu müssen fühlt sich nicht besser an. Erst recht, wenn sie dank hoher Steuern und anderer Abgaben zu arm sind, um privat vorzusorgen. Von Betriebsrenten ganz zu schweigen.