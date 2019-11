Kommentar zu Härtefallfonds Härtefall Ostrente

Der sogenannte Härtefallfonds, der die letzten einheitsbedingten Rentenungerechtigkeiten lösen soll, ist auf der Zielgeraden. DDR-Eisenbahner, Postmitarbeiter, Krankenschwestern, in der DDR geschiedene Frauen: Insgesamt 17 Personen- und Berufsgruppen können demnächst auf mehr Geld hoffen. Von Einmalzahlungen von 15.000 bis 20.000 Euro ist derzeit die Rede.

Trotz dieser frohen Kunde – so richtig freuen kann ich mich für die Betroffene nicht. Denn selbst wenn die letzten Details jetzt schnell geklärt werden: Im besten Fall stehen die Gelder frühestens 2021 bereit – 31 Jahre nach der Wiedervereinigung! Dass nach so langer Zeit, das Kapitel überhaupt ad acta gelegt werden könnte, ist allein der Hartnäckigkeit der Betroffenengruppen zu verdanken. Ihnen gilt mein Respekt.

Problem DDR-Zusatzrenten

MDR-Wirtschaftsredakteur Frank Frenzel Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um eins klarzustellen: Die Überleitung der DDR-Renten ins Westrecht war ein historisch einmaliger und rechtlich komplizierter Vorgang. Zu andersartig war das Rentensystem der DDR. Der von den Experten gewählte Weg, die DDR-Löhne als Grundlage zu nehmen und sie durch Umrechnung mit Westlöhnen vergleichbar zu machen und so ins Rentensystem zu integrieren, ist richtig. Die Crux bestand nur darin, dass sämtliche DDR-Zusatzrenten mit in den gleichen gesetzlichen Rententopf geworfen wurden. Sie wurden also Teil der normalen gesetzlichen Rente und nicht eine wirkliche Zusatzrente, wie sie zum Beispiel heute Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bekommen.

Das heißt: Nur mit einer DDR-Zusatzrente gibt es die normale gesetzliche Rente. Fehlt sie, gibt es weniger. Das ist in etwa so, als würde der Bundestag beschließen, sämtliche Riesterrenten in die gesetzliche Renten zu überführen und den Bürgern die volle, normale gesetzliche Rente nur noch dann zu gewähren, wenn sie zuvor "geriestert" haben – jedoch ohne ein Extra an Rente.

Märchen vom reichen Ostrentner

Die Verschmelzung von normaler Sozialversicherungsrente und DDR-Zusatzrente im Osten hatte auch zur Folge, dass die Ostrenten zum Teil höher lagen als im Westen, was die Mär vom reichen Ostrentner begründete. Tatsächlich wurden dabei Äpfel mit Birnen verglichen, denn in der ostdeutschen Rentenstatistik steckten eben Rentner mit ihren DDR-Zusatzversorgungen wie Staatsbedienstete oder Akademiker, während die gleichen Berufsgruppen im Westen als Beamte oder Freiberufler mit viel höheren Altersbezügen aus der Statistik fielen. Sie mussten sich nicht gesetzlich rentenversichern und beziehen heute Pensionen oder Renten von einem berufsständischen Versorgungswerk.

So werden bis heute im Westen Vorurteile vom reichen, undankbaren Ostrentner gepflegt, der den Hals nicht voll genug kriegen kann. Und Politiker versteckten sich gern hinter diesen Vorurteilen. Die Erfüllung weiterer Forderungen von Ostrentnern sei im Westen nicht vermittelbar.

Ignoranz der Politik

So lag der eigentliche Härtefall in der Ignoranz der Politiker, die das Thema jahrzehntelang verschleppten. Egal ob CDU/CSU, FDP, SPD oder Grüne: In Regierungsverantwortung lehnten sie die Forderungen der Ostrentner stets ab und unterstützten sie, sobald sie im Bundestag auf der Oppositionsbank Platz genommen hatten.

Für ihre Rentenansprüche haben die Betroffenen indes hart gearbeitet, wie die DDR-Eisenbahner, die um ihre Betriebsrente, die Altersversorgung Deutsche Reichsbahn kämpfen. Es dürfte wohl einmalig in Europa, ja in der Welt sein, dass die Betriebsrente eines Eisenbahnunternehmens nicht gewährt wird, während man die Erlöse aus dem Verkauf von Reichbahnimmobilen zur Finanzierung von Pensionen und Zusatzrenten für Westbahner nutzt!

Kurios ist dabei, dass Betroffene jahrzehntelang zu hören bekamen, dass ihre Rentenansprüche nicht gewährt werden können, weil es vergleichbare Rentenregelungen im bundesdeutschen Recht nicht gibt – und sie heute aber einführt!

So verdienten Zehntausende Krankenschwestern in der DDR so wenig, dass ihre Minilöhne im Alter zu einer höheren Rente aufgewertet wurden. Mit der Rentenüberleitung fiel diese Aufwertung weg. Heute will die Regierungskoalition die Aufwertung von Minilöhnen für die Rente einführen. Denn nichts anderes ist die geplante Grundrente.

Hilfe kommt zu spät