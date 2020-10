Corona-Risikogebiet: Das ist seit über einer Woche der Landkreis Eichsfeld in Thüringen – und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Inzwischen unterstützt sogar die Bundeswehr. "Wir haben im Moment 13 Patienten stationär", sagt der Leiter des Koordinierungsstabs Eichsfeld, Dominik Dietrich, am Dienstagabend. Das sei aber der Stand von acht Uhr morgens. "Wir sind da schon wieder deutlich höher. Wir sind jetzt bei 15 Patienten, die stationär behandelt werden.“

Für den Krisenstab bedeutet diese Situation: Dauereinsatz. Der Auslöser der Infektionen war mutmaßlich eine Familienfeier. Trotz Einhaltung der Mindestzahl war "ein Gast in der Gaststätte offenbar hoch ansteckend", sagt Landrat Werner Henning (CDU). Anschließend seien die Infektionen explodiert. "Auch da haben viele von uns dazu auch gelernt, wie ansteckend in der Tat auch Corona ist."

Augustusburg in Sachsen: Trotz der rasant steigenden Infektionszahlen in Deutschland, versuchen die Menschen im Seniorenhaus in Augustusburg positiv zu bleiben. In der Stadt sind derzeit keine Fälle bekannt. Doch der Erzgebirgs-Kreis in Sachsen ist nur wenige Kilometer entfernt – und der ist Risikogebiet. Zudem gab es in Augustusburg bereits im Sommer einen Ausbruch.