Sachsen-Anhalt Der "gestrandete Zug"

Heute vor 74 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Knapp einen Monat vorher strandete in Farsleben bei Magdeburg ein Zug mit 2.500 Gefangenen aus Bergen-Belsen. In Deutschland und der Region ist die Geschichte weitgehend unbekannt. In den USA und Israel ist dagegen eine Reihe an Büchern erschienen, die Liebesgeschichte zweier Gefangener wurde in New York auf die Bühne gebracht und Überlebende treffen sich regelmäßig.

von Anne-Marie-Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL