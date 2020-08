"Guns n´ Roses war auf der Festwiese. Helene Fischer war im Stadion. Letztes Jahr hatten wir George Ezra hier und ein Doppelkonzert von SEED", sagt Matthias Kölmel. Sein Job ist es, viele Menschen an einem Ort zu versammeln – und ihnen eine tolle Show zu bieten. Er organisiert Großveranstaltungen in der Quarterback-Arena Leipzig, auf der Festwiese und in der Red Bull Arena. 2019 war ein Rekordjahr. 2020 kam mit Corona ein Absturz, der die gesamte Branche bedroht.

Fast 130.000 Menschen arbeiten in der Live-Veranstaltungs-Wirtschaft. Rechnet man Effekte auf Dienstleistungsbranchen wie Security oder Eventtourismus hinzu, kommt man auf rund 500.000. Insgesamt werden pro Jahr mehr als 11 Milliarden Euro umgesetzt. All diese Menschen suchen nun "einfach neue Jobs. Sie brauchen ja irgendwie eine wirtschaftliche Grundlage", sagt Matthias Kölmel. Doch der Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft und seine Kollegen wollen dem drohenden Desaster nicht tatenlos zusehen.

Wie vermeidet man Kontakte auf Konzerten?

Am Samstag ist mit Unterstützung der ZLS in der Arena in Leipzig ein Konzert geplant – mit bis zu 4.000 Freiwilligen als Publikum. Dabei soll das Hauptproblem bei Großveranstaltungen untersucht werden: Die Kontakte zwischen den Zuschauern. "Und das muss man versuchen zu reduzieren", sagt Stefan Moritz von der Universitätsklinik Halle. Der Projektleiter von "Restart-19" sieht als mögliche Varianten dies zu schaffen: Abstände auf den Tribünen erweitern oder die Eindämmung von Staus im Eingangsbereich.

Alle Teilnehmer der Studie sollen mit den kleinen grauen Trackern ausgestattet werden, erklärt Projektleiter Stefan Moritz. Bildrechte: Universitätsmedizin Halle/S. Dazu haben die Mediziner in der vergangenen Woche einen Test mit tatkräftiger Unterstützung der Bundesliga-Handballer des SC DHfK absolviert. Sowohl beim Test als auch beim geplanten Konzert spielen kleine Tracker eine zentrale Rolle. Denn die Abstände sollen sehr genau gemessen werden, erklärt Stefan Moritz. "Wir messen also auf 20 Zentimeter genau die Abstände zwischen allen Teilnehmern und das alle drei Sekunden – bei 4000 Probanden." Solch enorme Datenmengen ordentlich abzubilden, sei eine große Herausforderung.

Bundesliga-Handballern brechen Einnahmen weg

Dass die Leipziger Profihandballer in der Studie involviert sind, ist kein Zufall. Der Hallensportart ergeht es wie der Eventbranche: Einnahmen brechen weg. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther sieht weiteren Spielen ohne Zuschauer mit Sorge entgegen: "Wir haben einen sehr langen Atem. So viel steht fest. Aber wir haben nicht so viel Fernsehgeld." Dies mache etwa 5 Prozent des Etats aus. Doch weitere 25 Prozent kämen aus den Tagestickets und rund 70 Prozent aus dem Sponsoring. "Brechen diese weg, dann fehlt die Existenzgrundlage."