Es geht um eine der größten Branchen in Deutschland. 130 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet dieser Sektor pro Jahr und es gibt etwa eine Millionen Beschäftigte. Die stehen seit März quasi ohne Arbeit da. "Wenn seit acht Monaten kein Cent ins Portmonee kommt, dann würde ich sagen, ist das krass", sagte Sänger Campino in Berlin. "Unsere Transportfahrer sind mittlerweile Schwertransportfahrer geworden." Andere würden auf Baustellen helfen, oder versuchen anders unterzukommen, "weil sie Familien zu versorgen haben".

Durch den Lockdown ist bei Studentin Annegret Dorendorf das Geld knapp geworden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So hat das Coronavirus auch dafür gesorgt, dass das Geld bei Jurastudentin Annegret Dorendorf knapper wurde. Sie hatte sich ihr Studium in Leipzig mit Jobs in der Security-Branche finanziert. In der Arena – wo auch der SC DHFK seine Heimspiele austrägt – kontrollierte die 24-Jährige Ein- und Ausgänge. Seit März hat sie so gut wie keinen Auftrag mehr bekommen. "Das bedeutet konkret im Alltag, dass ich mir gerade so Lebensmittel kaufen kann. Auf alles andere muss ich verzichten." Sie müsse selbst bei jedem Block für die Uni überlegen, ob sie sich diesen leisten könne.