Der Gesetzgeber darf muslimischen Rechtsreferendarinnen verbieten, bei ihrer praktischen Ausbildung im Gericht ein Kopftuch zu tragen. In seinem Beschluss zu einem Fall aus Hessen erklärte das Bundesverfassungsgericht, dass die Verpflichtung zu weltanschaulich neutralem Verhalten zu respektieren sei. (Az.: 2 BvR 1333/17)

Die Beschwerde war von einer 1982 in Frankfurt/Main geborenen Deutsch-Marokkanerin gekommen, die Anfang 2017 ihren Vorbereitungsdienst in der Justiz angetreten hatte. Nach den Vorschriften in Hessen dürfen Referendarinnen bei ihrer Ausbildung zwar Kopftuch tragen. Sie sollen damit aber nicht als Repräsentantinnen des Staates wahrgenommen werden. Deshalb dürfen sie mit Kopftuch etwa Verhandlungen nicht wie üblich von der Richterbank aus verfolgen und müssen im Zuschauerraum sitzen. Auch dürfen sie keine Sitzungen leiten oder Beweise aufnehmen.