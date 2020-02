Rald Weber verbrachte 12 Jahre in Heimen und Jugendwerkhöfen der DDR. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis zur Volljährigkeit sperrt man Ralf Weber in neun Heime und Jugendwerkhöfe. Überall, so erzählt er, erlebte er Brutalität und Willkür. Jede Aufsässigkeit sei als Widerstand gewertet worden. Schon als Zehnjähriger musste er täglich vier Stunden in der Landwirtschaft arbeiten. Mit 14 arbeitete er Akkord in der Stahlproduktion.