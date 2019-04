Fast 90 Prozent der Bevölkerung in den städtischen Regionen Deutschlands können ein Krankenhaus mit Basisversorgung innerhalb von 15 Minuten erreichen. In ländlichen Gebieten schaffen dies nur rund 64 Prozent der Bürger. Dies geht aus dem Krankenhausatlas hervor, den die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder am Montag veröffentlicht haben.

In Mitteldeutschland kommen demnach die Sachsen am schnellsten zu einem Krankenhaus mit Basisversorgung. Gut 85 Prozent der Bevölkerung in den städtischen Regionen des Freistaates können eine solche Klinik innerhalb von 15 Minuten erreichen. In ländlichen Gebieten schaffen dies knapp drei Viertel der Bürger.

Schlechtere Versorgung in Thüringen und Sachsen-Anhalt