Der Kriminologe der Polizeihochschule Brandenburg sagte MDR AKTUELL, der Gesetzgeber habe nie gedacht, dass man mal in eine Situation komme, in der Kinder und Jugendliche einfach mit ihren Smartphones von sich pornografische Medien anfertigen könnten. Inzwischen könne man aber an jede Schule gehen und habe überall solche Fälle. Auch sei es beispielsweise strafbar, wenn sich ein jugendliches Paar trenne und dann entsprechende Bilder des anderen weitergebe.