Die Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach den Worten von Frankreichs Kulturminister Franck Riester "so gut wie gerettet". Bei einer Spendengala für den Wiederaufbau des Gotteshauses und Touristenmagneten sprach der Minister am Samstagabend von einer "wunderbaren Nachricht". Fast alle Schwachstellen des Gebäudes seien stabilisiert worden. Lediglich das Gewölbe müsse an einigen Stellen noch vom Schutt befreit und abgesichert werden.

In einem Freiluftgottesdienst vor der ausgebrannten Kathedrale versammelten sich am Ostersonntag zahlreiche Gläubige. Erzbischof Michel Aupetit gedachte in seiner Predigt den Opfern und Familien der Anschläge auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka.