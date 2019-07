Für Impfungen an Schulen fehlt Gesundheitsämtern in Mitteldeutschland das nötige Personal. Das sagten die Landesärztekammern in Sachsen und Thüringen dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund". Sie reagieren damit auf den Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der neben der Masern-Impfpflicht auch vorsieht, verstärkt freiwillige Reihenimpfungen an Schulen anzubieten. "Wenn diese Aufgabe durch Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes übernommen werden sollte, steht auf jeden Fall das Problem des Fachkräftemangels dagegen", sagte Ulrike Schramm-Häder, Sprecherin der Landesärztekammer Thüringen. Auch in Sachsen fehle den Gesundheitsämtern schon jetzt das Personal. "Außerdem sind in den Schulen Räumlichkeiten erforderlich, die dem Hygienestandard für Impfräume entsprechen", sagte Petra Albrecht, Vizepräsidentin der Sächsischen Landesärztekammer und Leiterin des Gesundheitsamtes Meißen.