Wenn die Kartoffelernte auf dem Hof der Dippes für den Verkauf sortiert wird, fasst die ganze Familie mit an. So war es schon in Martin Dippes Kindheit. "Ich habe mit meinen Brüdern zusammen Kartoffeln sortiert, wir durften Trecker fahren auf dem Acker", erzählt er. Das sei eine super Motivation gewesen, um selbst Landwirt zu werden.

Die drei Dippe-Brüder werden den Hof bald von ihrem Vater Rainer übernehmen. Der 68-Jährige betreibt den Hof in der Magdeburger Börde seit der Wende. Der Ackerbaubetrieb hat seine drei Söhne und die inzwischen sieben Enkel bis heute immer gut ernährt. Aber nun spricht der Senior von Zukunftsängsten. Denn für Umwelt- und Artenschutz soll die Düngung der Pflanzen und das Ausfahren von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. Das steht so im Agrarpaket der Bundesregierung - ist politischer Wille. Doch die Dippes und mit ihnen viele Bauern fürchten als Resultat größere Ertragseinbußen.

Martin Dippe ist einer der Organisatoren der Demonstrationen und gehört zum Interessenverband "Land schafft Verbindung". "Wir wollen von dem Leben, was wir täglich erarbeiten, und da sind wir alle einer Meinung, dass das dem Verbraucher auch vermittelt werden muss", sagt ein Bauer auf der Demo am vergangenen Freitag in Magdeburg.



Martin Dippe hofft nun auf Unterstützung von Sachsen-Anhalts Agrarministerin Claudia Dalbert. Denn im Agrarpaket ist gefordert: Mehr Umwelt- und Artenschutz, mehr Flächen für Vögel und Insekten, Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln. Vor allem die neue Düngeverordnung wollen die Landwirte nicht akzeptieren. Denn wo im Grundwasser Grenzwerte für Nitrat überschritten werden, muss laut Agrarpaket das Ausbringen von Dünger eingeschränkt werden. Die Agrarministerin sagt, dass sie zwar die Ängste der Bauern verstehe, doch Druck komme aus Brüssel. Eine Lösung scheint so schnell nicht in Sicht.