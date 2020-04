Landwirte unter Druck

"In der Vergangenheit hat der Verbraucher nicht eingesehen, wie wichtig die Landwirtschaft ist", sagt Landwirt Martin Dippe. Er betreibt mit seinen beiden Brüdern einen Hof in der Magdeburger Börde und hofft, dass sein "Berufsstand nun wieder mehr wertgeschätzt wird." Denn seit dem Ausbruch der Krise steht die regionale Versorgung bei den Verbrauchern wieder hoch im Kurs.

Martin Dippe betreibt mit seinen zwei Brüdern einen Hof in der Magdeburger Börde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Dippes betreiben konventionelle Landwirtschaft. Kartoffeln, Weizen, Raps, Zwiebeln und Spinat – ausschließlich Ackerbau. Pflanzenschutzmittel, also Pestizide ausbringen, gehört ebenso dazu. Doch die Befürchtung ist groß, dass es so wie seit Jahren gewohnt nicht mehr weitergeht. Die politischen Rahmenbedingungen der Landwirtschaft verändern sich.



Mehr Umwelt- und Artenschutz, mehr Flächen für Vögel und Insekten, Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln – das Agrarpaket bedeutet: Einschränkungen für die Landwirte. Vor allem die neue Düngemittelverordnung bereitet den Bauern Sorgen. In Gegenden, wo im Grundwasser Grenzwerte für Nitrat überschritten sind, wird in Zukunft das Ausbringen von Dünger eingeschränkt. Das hat der Bundesrat Ende März beschlossen – auch wenn es erst ab 2021 umgesetzt werden muss.