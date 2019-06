Agrarindustrialisierung Gesunde Betriebe - krankes Land?

Die allmähliche wirtschaftliche Genesung der ostdeutschen Agrarbetriebe war zudem mit einem gewaltigen Arbeitskräfteabbau verbunden. Mit der "Wende" sank die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte von 923.000 im Jahr 1989 auf 179.000 im Jahr 1993. Heute sind im Osten Deutschlands nur noch knapp 150.000 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig. In keinem anderen Wirtschaftszweig hat seit 1989 ein größerer Beschäftigungsabbau stattgefunden. Und während in der DDR die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vertraglich dazu verpflichtet waren, für die Kommune etwa Sportplätze oder Gemeindesäle bereitzustellen und sogar Kinderkrippen und Ferienheime zu unterhalten, hatten die neuen, aus den LPG hervorgehenden Agrarbetriebe diese Verantwortung nicht mehr. Die dörfliche Infrastruktur verschwand.

Läuft die Entwicklung aus dem Ruder? Wem wird das Land gehören?

Bei vielen Politikern und auch bei dem Agrarkritiker Michael Beleites überwiegt daher die Sorge, dass die Entwicklung aus dem Ruder läuft und das ostdeutsche Land bald nicht mehr regionalen Landwirten, sondern internationalen Holdings gehört: mit gravierenden Folgen für die ländlichen Räume und einem weiteren Sinken der Lebensqualität in den Dörfern. Vor allem in Sachsen-Anhalt wird zurzeit ein sogenanntes Agrarstrukturgesetz diskutiert. Mit diesem sollen zum einen kleine bäuerliche Betriebe bevorzugt, zum anderen Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Unternehmen strengen Regeln unterworfen werden - ob es tatsächlich die befürchtete Entwicklung stoppen oder verlangsamen kann, ist jedoch umstritten. Auf die Frage, ob es nicht eine übertrieben romantische Hoffnung sei, die bäuerliche Dorfkultur wieder zu beleben, antwortet Michael Beleites: "Ich habe in den oppositionellen Gruppen der achtziger Jahre DDR gelernt, dass man auch unabhängig von dem, was heute realistisch erscheint, überlegen könne, was eigentlich sinnvoll, und was gut wäre." Wenn man immer nur das wünsche, was heute realistisch erscheint, dann würde es nicht besser werden.