Viele bei der Tafel in Gera haben den Eindruck, dass Lebensmittel immer teuer werden. Die Zahl der Bedürftigen in ganz Mitteldeutschland steigt – wie auch in der Stadt in Thüringen. "Durch Corona und die Kurzarbeit haben wir 100 Leute mehr", sagt die Tafelchefin in Gera, Giselda Schädlich. Die Geraer Tafel hatte auch zu Corona-Hochzeiten geöffnet, der Andrang war groß. Jetzt melden sich auch Studenten und Familien an. 2,50 Euro zahlen Erwachsene dort pro Einkauf.