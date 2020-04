Die Überlebenswahrscheinlichkeit als wichtigstes Kriterium

Die Prognose ist in erster Linie ein medizinisches Kriterium, nicht ein ethisches. Wobei das Lebensalter mittelbar Eingang findet in die Abwägung, denn Ältere haben natürlich in vielen Fällen chronische Vorerkrankungen, die die Prognose verschlechtern, wie etwa Diabetes, Lungenerkrankungen, Bluthochdruck. Dies kann zwar grundsätzlich auch bei Jüngeren der Fall sein, aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Wobei Faktoren wie starkes Rauchen (mit Folgen wie unter anderem einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, COPD) durchaus auch bei Jüngeren die Prognose relevant verschlechtern können.

Aber – und darauf eben legen die Handlungsempfehlungen der Gesellschaften hohen Wert – dabei wird das Alter eben nicht allein als Kriterium der tragischen Auswahlentscheidung herangezogen.

Die Strategie der verzweifelten Ärzte in Italien sei es, möglichst viele Lebensjahre zu retten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch unter Fachleuten regt sich Widerspruch. So hat die Wissenschaftlerin Bettina Schöne-Seifert, die an der Universität Münster Medizin-Ethik lehrt und selbst über viele Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrates war, darauf hingewiesen, dass es eine relevante ethische Position sei, die erwartbare Lebenszeit der Patienten in die Abwägung aufzunehmen. Wenn in diesen Fällen Jüngere Älteren vorgezogen würden, so "nicht in diskriminierender Absicht, sondern weil es moralisch richtig sei, mit den tragisch begrenzten Ressourcen möglichst viele Lebensjahre zu retten. Dies, so hört und liest man, ist die Strategie der verzweifelten Ärzte in Italien."

Standpunkt: Das Lebensalter spielt sehr wohl eine Rolle

Tatsache ist, dass es heutzutage einen hohen Anteil älterer Menschen gibt, die sehr fit, aktiv und sportlich sind. Weshalb bei einer heftigen Pandemie-Welle eine Vielzahl von Fällen denkbar sind, in denen alle Beatmungsgeräte besetzt sind, auch von Älteren, die keine sichtbaren Prognoseeinschränkungen haben (also keine relevanten chronischen Krankheiten) – und dann kommt ein junger Mensch in die Klinik und braucht ebenfalls dringend eine Beatmungsmaschine.

Die Leipziger Strafrechtlerin Professor Elisa Hoven. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie steht es dann mit den Kriterien, die den Ärzten von den Fachgesellschaften an die Hand gegeben wurden? Stellt sich dann nicht auch die Frage nach dem Lebensalter an sich? Die Leipziger Strafrechtlerin Professor Elisa Hoven ist der Ansicht, dass die Rechtslage den Arzt nicht daran hindert, in solchen Fällen das reine Lebensalter der Patienten bei ihrer schweren Entscheidung zu berücksichtigen – vor allem wenn die Unterschiede sehr groß sind: "Wenn man sich den Fall vorstellt, dass man in einem Krankenhaus acht Beatmungsgeräte hat, und bereits acht Patienten angeschlossen sind, darunter auch Patienten im Alter zwischen 75 und 85 Jahren, ohne relevante Vorerkrankungen. Also keine Vorerkrankungen, die die Prognose beeinflussen, mit guten Behandlungsaussichten. Und nun wird eine 30-jährige junge Mutter eingeliefert. Ich bin der Ansicht, dass der Arzt hier die Entscheidung treffen darf, die Behandlung eines der älteren Patienten zu beenden, um die junge Mutter zu retten. Denn natürlich spielt die Lebenserwartung eine Rolle: Die junge Mutter hat ihr Leben noch vor sich, hat noch viele Jahre zu leben – deswegen ist es legitim, wenn der Arzt diese Entscheidung trifft und ihr Leben rettet!"