"Was ich als großes Manko empfinde, ist die Bildungspolitik", sagte Annett Höher vor zwei Jahren. Damals arbeitete sie noch ausschließlich als Gastwirtin in Freital. Auf das Schulwesen war die heute 52-Jährige nicht gut zu sprechen. "Also klar: Der Kapitalismus braucht willenlose Konsumenten, damit möglichst viel akkumuliert wird. Das ist eben schade."

Nur ein Jahr später ist die gebürtige Freitalerin wieder in den Schuldienst zurückgekehrt – an die Oberschule in Dohna bei Dresden. Die Schüler ihrer neunten Klasse fragen sie, was die Gründe dafür waren. Ihre Antwort: Dafür habe es zwei Gründe gegeben. "Das Gehalt wurde erhöht", witzelt Annett Höher und ergänzt: "Natürlich der gesellschaftliche Aufruf – also es gibt keine Lehrer. Da habe ich gesagt, das guck ich mir an!"

Annett Höher und ihr erster Mann kauften in Freital eine Kneipe - und das Geschäft lief im Jahr 1992. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das tut Annett Höher nun zum dritten Mal: Die gebürtige Freitalerin ist 1989 das erste Mal Lehrerin geworden. In Dresden erhielt sie das Diplom der DDR. Dann kam die Wende. Lehrerin wollte sie dann nicht mehr sein. Annett Höher und ihr erster Mann kauften in Freital eine Kneipe. Auch durch eine Oben-Ohne-Bedienung lief das Geschäft. "Es war irre. Wir haben so viel Geld verdient. Wir konnten es nicht wegtragen", erzählt sie. Doch eigentlich sollte nur so viel schnelles Geld reinkommen, bis es für ein eigenes Haus reicht. Doch daran hält sich der erste Ehemann nicht. Sie trennt sich von ihm und geht fort.

Anschließend wird Annett Höher das zweite Mal Lehrerin. Ihr zweiter Ehemann kommt aus dem Westen. Sie verpachtet ihre neue Gaststätte und zieht zu ihm nach Remscheid in Nordrhein-Westfalen. An der Kölner Uni wiederholt sie das Referendariat und wird wieder Lehrerin. Dann kehrt sie zurück nach Freital, weil ihr Geld alle ist, und weil sie von der Pädagogik der Lehrer in einem Dorf bei Remscheid sehr enttäuscht ist. Bestrafung der Schüler, sagt sie, sei deren wichtigste Erziehungsmethode gewesen.

Aus der ersten Ehe stammt ihr Sohn Florian, aus der zweiten Paul. In dieser Zeit muss sich der Große viel um den Kleinen kümmern, denn abends ist die Mutter in der Gaststätte gefordert. 2007 - nach zehn Jahren lässt sich Annett Höher vom zweiten Ehemann scheiden.

Annett Höher in ihrer aktuellen Gaststätte hinter dem Tresen. Bildrechte: Olaf Kreiß Im Internet findet sie den Dritten. "Ich habe jetzt endlich mal einen Mann, der mitzieht", sagte sie vor zwei Jahren. Der Biobauer Wolfgang Höher versorgt die Gaststätte und Familie selbst mit Fleisch und Eiern. Es wirkt, als sei Annett Höher angekommen.



Doch nun ist die studierte Geschichtslehrerin völlig überraschend in den Schuldienst zurückgekehrt – in der Gaststätte arbeitet sie nur noch am Wochenende. Mit ihrer neunten Klasse behandelt sie gerade den Ost-West-Konflikt nach dem zweiten Weltkrieg. Um zu verstehen, "was heute so los ist in der Welt", sagt sie im Klassenraum zu ihren Schülern.

"Warum ist der Osten dein Hauptfeind?", fragt sie einen Schüler, der die westliche Welt vertritt. "Weil die Ost- und die Westler sich halt nie gut verstanden haben, zu DDR-Zeiten schon nicht. Und deswegen die UdSSR mit Amerika und dem Westen nicht klar kam", antwortet einer.