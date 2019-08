Leichtere Zugänge zur Verbeamtung

In Niedersachsen und Rheinland-Pfalz werden Quereinsteiger mittlerweile sogar verbeamtet. Doch auch in anderen Bundesländern wird der Zugang zur Verbeamtung erleichtert, um das Lehren attraktiver zu machen. Brandenburg arbeitet mit Verbeamtungszusagen für Lehramtskandidaten. In NRW können Lehrer an Gymnasien und Gesamtschulen nach sechs Monaten in den Beamtenstatus rücken. Und in Sachsen, wo der Lehrermangel laut GEW "dramatisch" ist, wurde die Verbeamtung 2019 nach langen Diskussionen erstmals möglich. Damit können Lehrer bis zu gewissen Altersgrenzen nun in jedem Land, außer Berlin, Beamte werden.

Kerstin Hilde bezweifelt allerdings aus ihrer Erfahrung als Schulleiterin, dass die Verbeamtung junge Lehrer in den Beruf zieht. "Viele junge Leute wollen sich nicht so sehr binden." Um mehr Lehrer nach Sachsen zu holen, sollte ihrer Meinung nach die Ausbildung modernisiert werden sowohl was die Schulformen betrifft als auch die Inhalte, wie etwa digitale Lehre und politische Bildung. Zudem sei ein weiterer Lehramt-Standort für Sachsen wünschenswert. Denn für ihre Schule sei die Lage und die infrastrukturelle Anbindung das größte Problem. "Leipzig lässt sich von uns auch noch einigermaßen gut erreichen, mit dem Auto in 45 Minuten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man aber schon eineinhalb Stunden."

Auch Yvonne Schafhauser sieht darin einen zentralen Punkt. "Ich denke, Sachsens größtes Problem ist, dass alle Absolventen in den Städten bleiben wollen." Schafhauser ist Studienberaterin an der Universität Leipzig, der größten Schmiede für Lehrer in Sachsen. Zusammen mit ihrer Kollegin Stefanie Pietzner ist sie Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte von mehr als 5.700 Lehramtsstudierenden sowie allen Studieninteressenten.

Lehramtsstudium sehr beliebt

Lehramtsstudenten an der Uni Leipzig Bildrechte: dpa "Das Studium ist seit Jahren sehr beliebt. Die Bewerberzahlen übersteigen um ein Vielfaches die Plätze", sagt Pietzner. Zum Studienstart würden in Leipzig 1.300 Studierende genommen. In den vergangenen Jahren seien die Plätze aufgestockt worden, 2012 habe es in Leipzig nur 950 Plätze für Studienanfänger gegeben.



Ausgewählt wird über den Numerus Clausus (NC), die Zulassungsbeschränkung - in diesem Fall der Notenschnitt aus dem Abitur. "Der NC schreckt zum Teil ab. Der ergibt sich jedes Jahr aus Angebot und Nachfrage und ist bei jeder Schulform und den Fächern verschieden - in vielen Fällen reicht aber ein Zweier-Schnitt", sagt Schafhauser.