Die Schule wollte die studierte Gymnasiallehrerin gern behalten. Und auch sie wollte gern an der Grundschule in Leipzig bleiben, an der sie ein Jahr lang ausgeholfen hatte. Doch das Landesamt für Schule und Bildung (LaSub) spielte dabei nicht mit. Stattdessen bietet ihr das Amt eine feste Stelle in einer Förderschule weit weg von Leipzig an.

"Ich sollte nach Bautzen gehen", sagt Miriam Wegner. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der Öffentlichkeit lesen. Die Mutter zweier Kinder befürchtet sonst berufliche Nachteile. Das LaSub habe ihr gesagt, es gebe keine Stelle für sie in Leipzig. Ostsachsen ist für sie allerdings keine Option.

Mangel an Lehrkräften jahrelang ignoriert

Es gibt eine Unterversorgung im ländlichen Raum, sagt der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung in Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nachdem der Freistaat den Mangel an Lehrkräften jahrelang ignoriert hat, werden jetzt Lehramtsabsolventen eingestellt und sofort verbeamtet. Es gibt inzwischen genügend Bewerber – rund 1200 auf 1100 offene Stellen. Trotzdem steht das Landesamt für Schule und Bildung vor einem Dilemma, räumt Pressesprecher Roman Schulz ein. "Wir haben in diesem Bewerberfeld eine enorme Verwerfung." So gebe es fast 600 Bewerbungen nur für die Stadt Leipzig, in Dresden sei es ähnlich. Auf der anderen Seite "haben wir momentan eine Unterversorgung vor allem in den Regionen in der Lausitz, Bautzen und Görlitz und südlich von Chemnitz." Im Erzgebirge sei es teilweise dramatisch. "Da haben wir auf 185 Stellen keine 90 Bewerber."