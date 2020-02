Bildung Deutscher Lehrerverband lehnt getrennten Unterricht ab

Sollen Mädchen und Jungen in Fächern wie Mathe oder Physik getrennt voneinander unterrichtet werden? Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, will so versuchen, Mädchen leichter für Naturwissenschaften zu begeistern. Der Deutsche Lehrerverband lehnt diesen Vorschlag ab.