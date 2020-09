Connewitz – das ist jener Stadtteil von Leipzig, der immer wieder in den Schlagzeilen ist. Anfang September hat es in drei aufeinanderfolgenden Nächten Ausschreitungen gegeben. Linksextremisten lebten dabei ihren Gewaltfetisch aus. Dabei wurden Polizisten leicht verletzt und Autos beschädigt. Es entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, als würden dabei ganze Straßen in Schutt und Asche gelegt. Doch wie schlimm ist es wirklich?