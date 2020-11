In Leipzig soll am Samstag die nächste Kundgebung der "Querdenker" stattfinden. Es soll gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert werden. Die Stadt rechnet mit 20.000 Teilnehmern, die wohl auch massiv selbst gegen die Auflagen zur Eindämmung der Epidemie verstoßen werden. Doch wie soll damit umgegangen werden?

"Wir sind ganz fest entschlossen, die Kontrollen durchzuführen", erklärt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gegenüber MDR exakt. Denn es könne nicht sein, dass "wir uns an Corona-Regeln halten" und auch in der Innenstadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen und dann kommen Tausende Menschen "denen das alles wurscht ist".

Der Grund warum das Stadtoberhaupt von Leipzig so deutliche Worte wählt? In der Vergangenheit ist es auf den Demonstrationen von "Querdenken" immer wieder zu Verstößen gegen die Regeln gekommen. So waren am vergangenen Samstag mehr als 4.000 Menschen zum Protest nach Dresden gekommen. Beim Betreten des Theaterplatzes hat die Polizei die Teilnehmer auf die Maskenpflicht hingewiesen. Doch viele hatten ein Attest dabei. Ob diese echt waren oder nicht – unklar. Andere setzten den Mund-Nasen-Schutz bei ihrer Ankunft zwar auf, doch auf dem Platz hat kaum noch jemand eine Maske getragen.