Roland Jahn: Einsatz war das letzte Aufbäumen des DDR-Regimes

Die Inhaftierten mussten die ganze Nacht schlaflos, stehend und in der Kälte verbringen. "Ich erinnere mich auch, dass ich hinterher enorme Probleme mit den Nieren hatte", sagt Frank Adler. Doch diese körperliche Misshandlung war noch nicht das Schlimmste. "In der Pferdebox neben mir war eine junge Frau inhaftiert. Die ist mir bis zum heutigen Zeitpunkt in Erinnerung, weil sie die ganze Zeit in der Box auf und ablief." Sie habe gefleht hat, man möge ihr zuhören. "Sie hat ein kleines Baby zu Hause. Sie ist nur zum Einkaufen gewesen, ist vollkommen willkürlich verhaftet worden", so Adler. Nicht einer der Polizisten habe sich dieser Frau erbarmt.

Was aus der Frau und dem Baby geworden ist, konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. Der Großteil der über 200 Eingesperrten wurde am nächsten Tag freigelassen. Der Bundesbeauftragte Roland Jahn bewundert den Mut der Demonstranten in Leipzig. Denn wenn am 7. Oktober noch 7.000 Menschen auf die Straße gingen, waren es zwei Tage später schon 70.000 – und das trotz der demonstrativen Brutalität der Staatsorgane.