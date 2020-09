In Deutschland warf Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth Bundesinnenminister Horst Seehofer "Totalversagen" vor. Der CSU-Politiker hatte zuletzt angekündigt, rund 150 Minderjährige aus Moria in Deutschland aufzunehmen. Mehrere Bundesländer und Kommunen boten sogar die Aufnahme von insgesamt mehreren Tausend Flüchtlingen aus Moria an. Dazu benötigen sie jedoch die Zustimmung aus dem Innenministerium. Roth sagte der "Augsburger Allgemeinen", mit seiner Ablehnung mache Seehofer sich mitverantwortlich an dem unmenschlichen Leid an Europas Haustür.