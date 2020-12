Frage: Es gibt Probleme bei Durstexpress in Leipzig: Kranken- und Urlaubstage sollen verspätet und erst auf Nachhaken ausgezahlt werden. Warum passiert so etwas bei einem wachsenden Unternehmen, das nicht unter existentiellem Druck steht?

"Es bedeutet wieder höhere Kosten. Ein anderes Vorgehen ist, dass Mitarbeiter nicht mehr ihre Mindeststunden erhalten – also die Arbeit, die ihnen vertraglich zusteht. Da die Menschen aber auf das Einkommen angewiesen sind, kündigen sie irgendwann von sich aus und suchen sich einen neuen Job. Mit solchen Modellen arbeiten Durstexpress und Lieferando."

Doch in diesen Zeiten sind solche Lieferdienste doch gefragt, wie nie zuvor – und benötigen viele Mitarbeiter? Warum sollte ein Unternehmen da versuchen, Mitarbeiter schnell wieder loszuwerden?

"Ja, wenn es darum geht gewerkschaftliche Strukturen und Betriebsräte aufzubauen, dann sind sich die beiden Unternehmen ähnlich. Wir wollen am Durstexpress-Standort in Berlin demnächst Betriebsratswahlen durchführen. Das wird spannend, wie der Arbeitgeber damit umgeht."

"Hier in Berlin sind bereits Leute beim Versuch, dies aufzubauen, entlassen worden. Da haben andere Mitarbeiter mitbekommen, da brodelt etwas. Und dann sind Menschen gekündigt worden. Es sind auch ganz bewusst Verträge bestimmter Mitarbeiter nicht verlängert worden. Die Hoffnung dahinter: Die Leute so mundtot zu machen, dass andere ja nicht auf die Idee kommen, sich zu organisieren. Denn die Betriebsräte könnten ja den Finger drauflegen: Bei Mindeststunden, Personaleinsatzplänen, Kündigungen, Einstellungen, Versetzungen und so weiter."