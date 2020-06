Die Verordnung fordere unter anderem, bestimmte Materialien am Schiff auszutauschen oder Lukengrößen zu erweitern, erklärte der "Mission Lifeline"-Sprecher Axel Steier. Die Kosten für solche Umbauten könnten in die Zehntausende Euro gehen, erklärte Steier. Man werde nun einen Gutachter beauftragen und juristische Schritte prüfen. "Die Änderungen zeichnen eine beunruhigende Parallele zum Vorgehen der Niederlande gegen zivile Seenotrettungsschiffe unter deren Flagge", erklärt der Dresdner Verein weiter. Auch dort sei zunächst der Einsatz von kleineren, als Sportboot registrierten Rettungsschiffen verboten worden; anschließend seien durch eine weitere Gesetzesänderung auch große, als Frachtschiff registrierte Rettungsschiffe zum Flaggenwechseln gezwungen.

Der Kapitän der "Lifeline", Claus-Peter Reisch musste sich in einem Prozess auf Malta verantworten. Ihm war die falsche Registrierung des Seenotrettungs-Schiffes vorgeworfen worden. Reisch war in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden, er ging aber in Berufung. Am Ende der 1,5 Jahre andauernden Verhandlung wurde der Kapitän freigesprochen.