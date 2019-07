Ein neues Gesetz soll die Löhne in der Pflege regeln, damit diese fairer und besser werden.

Ein neues Gesetz soll die Löhne in der Pflege regeln, damit diese fairer und besser werden.

Ein neues Gesetz soll die Löhne in der Pflege regeln, damit diese fairer und besser werden. Bildrechte: dpa

Arbeitsminister Heil Neuer Verband soll Mindestlohn in der Pflege verhandeln

Hauptinhalt

In der Pflege fehlt es wie in kaum einer anderen Branche an Fachkräften. Arbeitsminister Hubertus Heil hat deswegen ein Gesetz für bessere Löhne angekündigt. Es setzt auf Verhandlungen zwischen einem neuen Arbeitgeberverband und Verdi. Das Vorhaben hat bereits Kritik hervorgerufen. Das Problem: Es müssen die Bedrüfnisse gemeinnütziger und profitorientierter Anbieter unter einen Hut gebracht werden.

von Frank Aischmann, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL