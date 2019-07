Seine Ackerflächen sind ein Paradies für Insekten – im Gegensatz zu den meisten landwirtschaftlichen Feldern. Bei Bauer Thomas Fischer steht die Natur an erster Stelle. Der Landwirt hat zwei wirtschaftliche Standbeine, er baut Biogemüse und Ökoweizen an. Mit einem Teil des Erlöses kauft er kleine Flächen inmitten riesiger Äcker und verwandelt sie anschließend in Wildnis. Fischer bewirtschaftet inzwischen 800 Hektar Land – verstreut über Sachsen. Das ist so viel Fläche wie bei einem sehr großen Agrarbetrieb.