So sind an den Grenzübergängen der Berliner Mauer nach Zählung des Museums 264 Menschen aus Ost und West während der Kontrolle verstorben. An der Innerdeutschen Grenze kennt man die Namen von 97 Toten bei der Kontrolle. Doch die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen, denn dieses Thema ist bislang nicht systematisch erforscht.

Der mysteriöse Fall Burkert war auch ein Thema in der Tagesschau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der breiten Öffentlichkeit ist bislang vor allem ein besonders mysteriöser Fall bekannt geworden. Am 10. April 1983 verstarb Rudolf Burkert während eines Verhörs in der Grenzbaracke Drewitz. Der damals 45-Jährige hatte sich zuvor auf der Transitstrecke mit Verwandten aus der DDR getroffen und ihnen Geschenke wie Sicherheitsgurte, Lautsprecherboxen und Schokolade übergeben.



Der Staatssicherheit war das nicht entgangen. Am Grenzübergang fischte sie Burkert aus der Schlange und verhörte ihn bis er mit einem Herzinfarkt tot zusammenbrach. Anschließend gab es zahlreiche Untersuchungen in Ost und West. Die genauen Todesumstände konnten allerdings nie zweifelsfrei geklärt werden. Die Allianz jedenfalls weigerte sich, die Lebensversicherung voll auszubezahlen.