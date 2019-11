Die Listen von fehlenden Medikamenten werden immer länger. Lutz Gebert leitet die Osterland Apotheke im thüringischen Schmölln. Im November 2019 fehlen auf seiner Liste über 100 Medikamente. Auch sein Kollege Göran Donner, Vizepräsident der Sächsischen Landesapothekerkammer und Inhaber der Löwenapotheke im sächsischen Dippoldiswalde, vermisst etliche Medikamente. In seinen Apothekenschränken fehlen etwa Mittel gegen Depression. Die Gründe, die für die Medikamentenknappheit genannt werden, sind bei den befragten Verbänden nahezu gleich.

Wie kommt es zu Medikamentenengpässen?

Das sei der Kostendruck, der auf dem Gesamtsystem und auf Staat und Gesellschaft liege. Dieser führe dazu, dass selbst lebenswichtige Medikamente möglichst kostengünstig angeboten werden sollten. Das verleite viele Pharmahersteller letztlich dazu, die Arzneistoffe im Ausland zu produzieren. Lutz Gebert sieht hier das Hauptproblem. Er sagt, dass die globalisierte Grundstoffherstellung in asiatischen Ländern wie Indien oder China dazu führe, dass es in Europa zu Engpässen komme.

Gähnende Leere in der Apotheken-Schublade. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Besonders, wenn die großen Hersteller an einer Hand abzählbar seien. Wenn bei der Arzneistoff-Herstellung im Ausland etwas schief gehe, und das sei schon öfter vorgekommen, seien alle nachfolgenden Produzenten in der Weiterverarbeitung der Stoffe zu fertigen Medikamenten gehindert. So berichtete die "Wirtschaftswoche" im vergangenen Jahr von einem BASF-Werk in den USA, das wegen eines Defeks kein Ibuprofen herstellen konnte.

Göran Donner ist Inhaber der Löwenapotheke auf dem Marktplatz in Dippoldiswalde Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid Laut den Apothekerkammern könnten sogenannte Rabattverträge, die deutsche Krankenkassen mit Pharmaherstellern abschließen können, ebenfalls eine Ursache für die Lieferengpässe sein.



Ein weiterer, sehr simpler Grund ist für den Apotheker Göran Donner auch, dass die Menschen heutzutage älter werden und deshalb länger und öfter auf Medikamente angewiesen sind. Und das weltweit. Das habe zur Folge, dass auch die Nachfrage in Ländern wie China steige. Produziert eine Firma also schon vor Ort, kann es gut sein, dass die Medikamente auch dort vertrieben werden.

Auch Krankenhäuser weiterhin betroffen

Eine Gruppe, die auf Medikamente zwingend angewiesen und von den Engpässen schon lange betroffen ist, sind die Krankenhäuser. Auch in der Krankenhausapotheke des St.Georg Klinikums in Leipzig, die Maike Fedders leitet, fehlt es derzeit an allen Gruppen von Arzneimitteln. Egal ob Onkologie, Infektiologie, Psychatrie oder im OP, laut Maike Fedders ist das Problem derzeit, dass sie "heute nicht wissen, was morgen noch lieferbar ist."



Der Medikamentenmangel zeige seine Auswirkungen auch in der Anästhesie. Dass dort heutzutage keine Auswahl mehr zwischen verschiedenen Medikamenten bestehe, sondern die genommen werden müssten, die da seien, sieht Fedders kritisch. Denn besonders im Krankenhaus treffe die Medikamentenknappheit schwerkranke Patientinnen und Patienten.

Von außen scheint alles normal, doch der Schein trügt. In den Apotheken müssen immer mehr Menschen auf wichtige Medikamente warten. Bildrechte: dpa Gerade bei jenen, die auf psychatrische Hilfe durch Medikamente angewiesen seien, scheint das verheerende Folgen zu haben. Sie sind nach Einschätzung der Pharmazeutin oft sehr sensibel und reagieren mit Verunsicherung, wenn ihre Tabletten auf einmal eine andere Form oder Farbe hätten. Dies könne sogar dazu führen, dass die Patientinnen und Patienten die Medikamente nicht mehr einnähmen oder verschiedene Mengen vermischen würden. Ein klares Signal also hier keine Medikamentenumstellung vorzunehmen. Doch was tun, wenn die gewohnten Tabletten nicht mehr lieferbar seien?

Lösungsansätze