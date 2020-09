Lagerarzt Mengele ging als "Todesengel" in die Geschichtsbücher ein. Er wurde nie gefasst und starb 1979 in Brasilien.

Lagerarzt Mengele ging als "Todesengel" in die Geschichtsbücher ein. Er wurde nie gefasst und starb 1979 in Brasilien.

Dieser Vorstoß wird auch an der Martin-Luther-Universität Halle begrüßt. Florian Bruns, Medizinethiker am Universitätsklinikum Halle, sagt, zwar gebe es für die angehenden Ärzte in Halle drei 90-minütige Blockseminare zur Medizinethik und zur NS-Medizin; das reiche aber nicht.



Wichtig wäre es seiner Ansicht nach, es nicht bei dem einmaligen Block zu belassen, sondern auch in den verschiedenen Fächern die historischen Bezüge stärker herauszustellen, zum Beispiel in der Humangenetik und der Psychiatrie. Derzeit werde der nationale Lernzielkatalog für die Medizin, an dem sich die Universitäten orientieren können, überarbeitet.