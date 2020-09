Die Bundesvereinigung Lebenshilfe lehnt es ab, Beschäftigen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. "Die Menschen in den Werkstätten haben nicht dieselben Pflichten wie Arbeitnehmer, weswegen eine unterschiedliche Behandlung sinnvoll ist", sagte Jeanne Nicklas-Faust, Bundesgeschäftsführerin der Lebenshilfe. Der Verein ist ein wichtiger Träger von Werkstätten.

Durchschnittlich erhalten die mehr als 300.000 Beschäftigten in den Werkstätten in Deutschland ein Gehalt von 214 Euro im Monat. Dabei haben viele einen normalen Arbeitstag und stellen Produkte für die Industrie her oder übernehmen Dientsleistungen. Warum die Betroffenen das Verhältnis von Arbeit und Lohn als ungerecht empfinden und wie schwer es ihnen gleichzeitig fällt, auf dem regulären Arbeitsmarkt unterzukommen, zeigt ein Film im MDR-Fernsehen am Sonntag (13.09.2020) um 08.00 Uhr im Magazin "Selbstbestimmt". Darin wird André Thiel aus Halle porträtiert, der auf eine Bezahlung nach den Regeln des gesetzlichen Mindestlohns geklagt hatte. Vor Gericht verlor er: Weder die Aufgaben einer Werkstatt noch die des Klägers würden den Regeln des allgemeinen Arbeitsmarktes entsprechen, argumentierten die Richter.

Dennoch steht die geringe Höhe des Lohns in den Werkstätten schon lange in der Kritik. Nun soll eine vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingesetzte Arbeitsgemeinschaft Vorschläge für ein neues Entgeltsystem erarbeiten. Das begrüßt auch die Lebenshilfe, wenngleich sie die Zahlung des Mindestlohns ablehnt. "Die Werkstätten sind vor 40 Jahren entstanden und seitdem hat sich grundsätzlich kaum etwas geändert", sagt Nicklas-Faust. "Deswegen ist es wichtig, jetzt zu prüfen, ob man die Bezahlung auch anders regeln kann." So erhielten Menschen mit Behinderung in anderen Ländern etwa ein Gehalt, von dem sie leben könnten. In Deutschland bekommen die Betroffenen neben ihrem Gehalt ihrer Werkstatt oft noch Leistungen wie die Grundsicherung oder eine Rente. Viele Betroffenen aber wollen für ihre Arbeit ausreichend bezahlt werden und nicht von Sozialleistungen des Staates abhängig sein.