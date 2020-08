Doch Betroffene müssen oft bis vor Gericht gehen, um ihre Assistenten angemessen bezahlen zu können. So auch David Hanke. Seit seiner Kindheit leidet der 29-jährige an Spastischer Tetraparese und ist teilweise gelähmt. Heute lebt er in seiner eigenen Wohnung in Markleeberg. Fünf Stunden am Tag geht er in einer Werkstatt arbeiten, den Rest der Zeit wird er von 6 Assistenten unterstützt – auch in der Nacht. Nur durch einen verständnisvollen Richter war es jahrelang möglich, mehr als den Mindestlohn zahlen zu können und überhaupt adäquate Assistenten zu finden. Für deren Anstellung bekommt er vom Sozialamt ein persönliches Budget in Höhe von 8.500 Euro. Davon werden die Löhne, Sozialabgaben, Urlaub und Verwaltungskosten für die Assistenten finanziert.