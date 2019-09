Die meisten Bundesländer registrieren seit einigen Jahren bekanntgewordene Straftaten mit Stichwaffen in ihren Polizeidatenbanken. Erst ab 2020 sollen diese Delikte in einer bundesweiten Datenbank einheitlich erfasst werden. Bereits schon heute vergleichbare Zahlen gibt es aus Baden-Württemberg, Berlin und Thüringen.

Demnach nahm die Zahl der Messerattacken seit 2013 tatsächlich zu – wenn sie auch in Baden-Württemberg nach einem Hoch 2016 wieder rückläufig war. Und die Statistik zeigt auch: Bei Straftaten, die mit einer Stichwaffe begangen werden, ist der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen hoch. In Nordrhein-Westfalen etwa lag dieser Anteil im ersten Halbjahr 2019 bei knapp 38 Prozent.

Es wird üblich, Messer auch mit in die Schule zu nehmen. So das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Ergebnis: Der Anteil der Schüler, welche Messer dabei haben, stieg von von 8,3 Prozent im Jahr 2013 auf 12,5 Prozent im Jahr 2017. In der Freizeit sind die Zahlen noch gravierender. 2013 führten 27,2 Prozent der Schüler ein Messer mit sich. 2017 stieg die Zahl auf 31,1 Prozent. Laut dem Gewaltforscher Dirk Baier von der Hochschule Zürich erhöht das bloße Mittragen eines Messers das Risiko, es auch einzusetzen. Jugendliche, die ein Messer tragen, würden sich oft in gefährlichere Situationen begeben, weil sie sich durch das Messer geschützt fühlten.