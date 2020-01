Mietmarkt Jeder dritte Wohnungssuchende erlebt Diskriminierung

Demnach haben 15 Prozent aller Befragten, die in den vergangenen zehn Jahren auf Wohnungssuche waren, Diskriminierungserfahrungen aus rassistischen Gründen, wegen der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder der Herkunft aus einem anderen Land.

Die Studienteilnehmer wurden zudem nach ihren persönlichen Einstellungen gegenüber eingewanderten Personen als potenzielle Nachbarn oder Mieter gefragt. Hier zeigt sich, dass die Vorbehalte gegenüber Einwanderern zunehmen, je näher die Situation in die Privatsphäre hineinreicht.

So hätten 29 Prozent der Befragten sehr große oder große Bedenken, wenn in die Nachbarwohnung oder das Nachbarhaus eine Person einziehen würde, die nach Deutschland eingewandert sei. Die Vorstellung, eine Wohnung, die der befragten Person selbst gehört, an eine eingewanderte Person zu vermieten, sorgt bei 41 Prozent der Befragten für Bedenken.