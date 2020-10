Doch in der Praxis sieht das ganz anders aus. Birk hat ihren Antrag vor zwei Jahren gestellt. Das Verfahren empfindet sie als extrem belastend: "Die wollen wirklich wissen, wann, wie und in welche Körperöffnung und so weiter und so fort. Das musst du alles ganz detailliert aufschreiben." Das bedeutet: Erinnerungen kommen hoch, Albträume kommen häufiger. Es gibt Flashbacks.

Der Grund ist offenbar, dass genau überprüft werden soll, ob das Opfer auch tatsächlich ein Opfer ist. Das Problem: Wer in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt hat, hat meistens keine Beweise, erklärt Kerstin Bartsch. Sie ist die Anwältin von Birk und sagt: "Ich glaube meinen Mandantinnen. Das sind in der Tat so schreckliche Geschichten. Das denkt man sich eben nicht aus." Keiner ihrer Mandantinnen würde lügen. Diese hätten Not und benötigten diese existenzielle Unterstützung.

Von Birk verlangte das zuständige Versorgungsamt, alle Täter anzuzeigen – auch für die Verbrechen, die längst verjährt sind. Es folgte ein Termin bei der Kripo. "Sie haben mich zweieinhalb Stunden durch den Quark gezogen", sagt Birk über diese Vernehmung, die wochenlange Alpträume zur Folge hatte.

Vorwurf an Opfer: Es ginge nur um das Geld

"Im Schnitt dauert es derzeit 6,6 Jahre, bis diese Akten in Bearbeitung sind", sagt Anwältin Kerstin Bartsch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Drei Monate nach der Vernehmung schickte die zuständige Staatsanwaltschaft Marburg einen Brief. Darin heißt es unter anderem: "Die Aussage der Anzeige-Erstatterin ist von geringer Qualität. Sie weist kaum Detailschilderungen auf, erst recht keine Schilderungen origineller Details." Des Weiteren wird Birk ein Falschbelastungsmotiv unterstellt, da OEG-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes beantragt worden seien.

Ein Brief, der für Birk kaum zu verkraften ist. Nicht nur, weil damit die Chancen sinken, jemals eine Opferrente von rund 150 Euro monatlich zu bekommen: "Es geht mir letztendlich nicht mehr nur um das Geld. Es geht mir auch einfach darum, anerkannt zu werden." Denn egal wo Birk hinkomme: "Die sagen: 'ich lüge'. Doch das ist nicht der Fall. Ich werde jetzt hier genauso gedemütigt wie in meiner Kindheit."

Hinzu kommt: Die Verfahren dauern sehr lange. In ihrer Kanzlei hat Kerstin Bartsch die Akten zu den 15 OEG-Fällen rausgesucht, die sie momentan bearbeitet. "Im Schnitt dauert es derzeit 6,6 Jahre, bis diese Akten in Bearbeitung sind", sagt die Rechtsanwältin. In den zwölf Jahren, die sie OEG-Verfahren betreut, hat sie noch keines erlebt, das reibungslos klappte.

Hintergrund 2019 gab es in Deutschland über 180.000 Gewalttaten. Es wurden aber nur knapp über 18.000 Anträge auf eine Zahlung nach dem OEG gestellt. Das zeigt, dass viele Opfer entweder nicht wissen, dass sie Hilfe durch das OEG in Anspruch nehmen können oder dass sie nicht in der Lage sind, weil sie psychisch traumatisiert sind.

Eine Datenerhebung aus dem Jahr 2019 hat sich Hunderte Anträge näher angesehen. Der Zeitraum zwischen der Schädigung und dem Antrag liegt im Mittel bei knapp acht Jahren. Abstand zur Tat scheint also eine wichtige Rolle zu spielen. Von den allen bearbeiteten Anträgen wurde 2019 im Schnitt nur jeder vierte bewilligt.

Mitarbeitern im Amt fehle es an Sensibilität

Dafür kennt Kerstin Bartsch zahlreiche Beispiele von sehr unsensiblen Ablehnungen durch die zuständigen Versorgungsämter. "Das Hauptproblem sehe ich wirklich bei den Ämtern und deren komplette Anti-Haltung." Dadurch würde den Menschen vermittelt: du bist eine Belastung für die Solidargemeinschaft. "Und ich finde, das ist mit dem Rechtsstaatsprinzip in keiner Weise vereinbar."

Diese Probleme waren bekannt. Das OEG wurde deshalb im vergangenen Jahr reformiert. In der öffentlichen Anhörung dazu im Sozialausschuss hat auch OEG-Expertin Kerstin Claus gesprochen: "Es liegt nicht am Gesetz, sondern es liegt an Verwaltungen, die immer wieder zu schlecht ausgebildet sind." Deshalb forderte sie, dass die Mitarbeiterinnen entsprechend geschult sein müssen, um Betroffene angemessen zu begleiten – auch um so ein Verfahren durchstehen zu können.