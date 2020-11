Experte: Kinder werden zu Beweismitteln

Doch dies kann wiederum für die Kinder fatale Folgen haben. Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik Ulm, und einer der führenden Trauma-Forscher in Deutschland, warnt vor den Folgen der aktuellen Praxis: "Man dreht praktisch die Beweislast um, weil der Angeklagte sich ja auch nicht äußern muss. Er kann schweigen. Der Staat muss ihm seine Taten vorwerfen und muss diese Taten auch beweisen können. Damit werden Kinder zum Beweismittel." Durch einen zu späten Therapiebeginn und die Belastungen durch das Verfahren würden die Opfer von Missbrauch so auch noch zu Opfern des deutschen Strafrechts.

Eine aufgeschobene Therapie kann dazu führen, dass die Schäden, die die Kinder erlitten haben, sich verfestigen. Die Folge können Rückzug, soziale Isolation und lebenslange Traumata sein. Und das in einer Opfergruppe, die laut Bundeskriminalamt immer größer wird. 2019 stieg die Zahl der angezeigten Missbräuche um neun Prozent. Das heißt, im Schnitt werden jeden Tag 43 Fälle von Kindesmissbrauch angezeigt. Und das Dunkelfeld ist mindestens zehnmal so groß. Denn viele Fälle werden aus Angst oder Scham gar nicht erst angezeigt.

Missbrauch: Viele Anzeigen, wenige Verurteilungen

So gab es 2018 in Deutschland zwar über 14.000 Strafanzeigen wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern, aber nur etwas mehr als 1.700 Verurteilungen. Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren wurden nur in cirka 400 Fällen ausgesprochen.

Erst im Oktober diesen Jahres hatte deshalb das Bundeskabinett vorgeschlagen, die Strafen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu erhöhen. Einige Experten sehen allerdings keine Verbesserung der Lage, solange die Straftaten nicht verfolgt werden können oder das Verfahren die Opfer retraumatisiert. So forderte etwa der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" eine kindergerechtere Justiz:

Es muss künftig ausreichend sein, dass ein betroffenes Kind von geschulten Staatsanwältinnen und Richtern einmalig befragt wird, die Aussage auf Video dokumentiert wird und das Kind dann sehr schnell therapeutische Hilfe erhält. Heinz Hilgers Präsident des Kinderschutzbundes