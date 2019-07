Fleisch von kranken Tieren aus dem Betrieb Endres ist zudem in die Lebensmittelkette gelangt. Das bestätigte der Schlachthof Vion in Buchloe. Die Milch der Tiere wurde an die "Käserei Champignon" geliefert. Das Unternehmen fordert eine lückenlose Aufklärung. "Sollten sich die Vorwürfe als zutreffend erweisen und nicht endgültig abgestellt werden, werde wir weitere Schritte bis hin zur Beendigung der Lieferbeziehungen einleiten," heißt es.