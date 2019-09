Die Rettungsaktion war dramatisch: Am 25. August entdecken Crewmitglieder des Seenotrettungsschiffes "Eleonore" im Meer treibende Reste eines Schlauchboote s. Sie machen sich auf die Suche, sind auf das Schlimmste gefasst. In der ersten Nacht finden sie nichts. Nach einem erneuten Notruf entdecken sie dann ein Schlauchboot, darauf sitzen dicht an dicht 104 Flüchtlinge aus den Konfliktstaaten Sudan und Süd-Sudan. Ein Drittel ist nach eigenen Angaben minderjährig. Zwei Tage zuvor waren sie von der libyschen Küste aus gestartet, das Boot hat Luft verloren, ist teilweise kaputt. Der Motor sei ausgefallen und auch das Trinkwasser und die Kekse seien bald alle gewesen, erzählt einer der Passagiere.

Noch während die Crew darum kämpft die Schiffbrüchigen zu retten, taucht die libysche Küstenwache auf. Sie ist bekannt dafür, Leute auf See zu retten und dann in berüchtigte Lager im Bürgerkriegsland Libyen zu schaffen. Kapitän Claus-Peter Reisch gelingt es, die Libyer unter Verweis auf einen laufende Seenotrettung in internationalen Gewässern auf Abstand zu halten.

Was folgt, sind Tage voller Ungewissheit, in denen die völlig überfüllte "Eleonore" übers Mittelmeer schippert, ohne in einen Hafen einfahren zu können. Kapitän Reisch fragt Malta und Italien an, schildert die Situation - doch die Länder verweigern die Einfahrt. Während in der EU wieder einmal mehr über die Verteilung der Menschen verhandelt wird, spitzt sich auf hoher See die Lage zu. Die Küche ist zu klein, um Portionen für alle auf einmal zu kochen. Die Passagiere werden in Schichten verpflegt. Jeder an Bord hat gerade mal einen halben Quadratmeter Platz. Die Menschen schlafen festgezurrt auf der Aussichtsplattform oder auf dem Brückendach. Immer wieder haben die neun Besatzungsmitglieder Angst, dass einer der Geretteten durchdreht. Aufgrund der katastrophalen hygienischen Bedingungen wächst die Sorge vor Krankheiten.